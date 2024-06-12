В Госдуме назвали пользу от новых санкций США против России

Американские санкции могут стимулировать реформы в российской экономике. О такой пользе новых ограничений в беседе с Госдумы Дмитрий Белик.

«В условиях ограничений, мы более усиленно развиваем отечественное производство и инновации, что способствует модернизации нашей экономики», — поведал парламентарий.



Ранее 12 июня Минфин США объвил о расширении санкций против России. Под ограничения, в частности, попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Из-за санкций Мосбиржа с 13 июня прекращает биржевые торги долларами и евро.