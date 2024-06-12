«Как и всегда»: Захарова оценила новые санкции США против России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что новые санкции Вашингтона не останутся без ответных мер со стороны РФ. Об этом она заявила в среду, 12 июня.
— Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа, — приводит мнение Захаровой ТАСС.
В тот же день Соединенные Штаты Америки опубликовали обновленный санкционный список. Теперь Белый дом вводит ограничения против Московской биржи и Национального клирингового центра. Об этом рассказали в американском министерстве финансов.
Штаты рассматривают возможность введения полного запрета на торговлю с Россией. Об этом рассказал заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, который считает идею «неблестящей», но логичной. К такому решению Вашингтон пришел из-за того, что многочисленные пакеты санкций в отношении России не могут повлиять на ее экономику. К чему приведет введение этого «всеобъемлющего эмбарго», выясняла «Вечерняя Москва».