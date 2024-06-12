Песков ответил, почему Путин не принял решение о начальниках двух управлений в АП

Решения президента России Владимира Путина по начальникам экспертного управления и управления гуманитарной политики в администрации президента скоро будут. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Решения Путина по начальникам управлений — экспертного и гуманитарной политики — последуют», — сказал Песков.



Путин включил Белоусова в состав Совета безопасности России

Его слова приводит корреспондент ТАСС.

Ранее Путин подписал Указ о новой структуре администрации президента.