Песков ответил, почему Путин не принял решение о начальниках двух управлений в АП
Решения президента России Владимира Путина по начальникам экспертного управления и управления гуманитарной политики в администрации президента скоро будут. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Решения Путина по начальникам управлений — экспертного и гуманитарной политики — последуют», — сказал Песков.
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Его слова приводит корреспондент ТАСС.
Ранее Путин подписал Указ о новой структуре администрации президента.