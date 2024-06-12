Лавров заявил о желании посетить Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "в самом недалеком будущем" надеется посетить Донбасс.

"Я надеюсь в самом недалеком будущем побывать там, поговорить с ребятами, которые работают в представительствах министерства иностранных дел. И, конечно, пообщаться с людьми с передовой", - сказал глава МИД РФ на встрече с детьми из Мариуполя, чьи родители трагически погибли в результате обстрела Вооруженных сил Украины.



Дети вручили Лаврову самодельный подарок, представляющий собой конструкцию в виде слова "Россия", в Доме приемов МИД.