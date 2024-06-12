Путин: в России выросла замечательная плеяда командиров
В России выросла замечательная плеяда командиров, которые отдают себе отчёт в том, что они делают, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства рассказал о встрече с командующими группировками ВС России, которая прошла накануне.
«На меня это произвело очень хорошее, позитивное впечатление. Все взрослые, серьёзные, но по возрасту достаточно молодые люди, отдающие полностью себе отчёт в том, что они делают сейчас, что должны делать завтра, послезавтра. Всё у них слаженно... Как у нас в народе говорят, чувство надёги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал президент.