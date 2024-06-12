Путин рассказал, как готовился к вручению Госнаград

Подготовка к вручению госнаград и погружение в истории награждаемых воспринимается как приключенческая литература. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения госнаград в День России.

«Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится как какая-то приключенческая литература, я говорю совершенно искренне», — заявил Путин.



Видео с его впечатлениями опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Путин подчеркнул, что не мог оторваться от чтения.

Путин вручил госнаграды в День России. Церемония награждения прошла в Кремле. Награды получили выдающиеся ученые, врачи и правозащитники.