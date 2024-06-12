Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об опасности возрождения нацизма из-за проводимой Соединенными Штатами и их союзниками политики, которые нагнетают радикальные настроения. Его слова приводит РИА Новости.

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные настроения и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против Российской Федерации», — заявил Лавров.



Он также отметил, что радикальные настроения нагнетаются и в ряде стран Европейского союза, который, согласно заявлениям из Брюсселя, является образцом демократии.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ считает важным не допустить разрастания нацистской идеологии на Украине.

«Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране», — сказал дипломат.



Ранее сенатор Джабаров заявил, что помочь Украине избавиться от неонацизма сможет только Россия.