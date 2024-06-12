$89.02+0.0395.74+0.10
Войти в почту

В МИД отреагировали на задержание россиянки в Дании

Дания, где по подозрению в шпионаже задержали гражданку России, не предоставила никаких доказательств причастности задержанной к работе на спецслужбы. Об этом, реагируя на ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

В МИД отреагировали на задержание россиянки в Дании
© РИА Новости

«Похоже, что претендующая на статус правового государства Дания под предлогом якобы шпионской деятельности в попытках дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России фактически занялась "чисткой" собственного населения», — сказала Захарова.

По ее словам, под угрозой в Дании может оказаться любой гражданин России, который проживает там на законных основаниях. МИД, как заверила Захарова, продолжит защищать права выходцев из России за рубежом. Посольство России в Дании уже потребовало от Копенгагена немедленного освобождения соотечественницы и готово оказать ей всю необходимую консульскую помощь.

О задержании россиянки по подозрению в связях с российской разведкой заявили в датской службе безопасности 11 июня. По данным ведомства, она была задержана в связи с «денежными потоками из российских госфондов». Там добавили, что дело связано с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).

Политика
Мария Захарова
МИД России