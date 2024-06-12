Путину подарили платок с олицетворением русской женщины

Глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова, награжденная госпремией в области правозащиты, передала для президента России Владимира Путина платок с изображением Катюши, которая олицетворяет русскую женщину.

Во время церемонии вручения Путиным госпремий в Кремле Белехова сообщила, что передала для главы государства в музей платок, который называется Катюша, передает ТАСС.

На платке изображена Катюша, «которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину – яркую, сильную настоящую», рассказала Белехова.

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Путин на церемонии отметил, что «Комитет семей воинов отечества» своей деятельностью заслужил авторитет в обществе.

«За полтора года работы комитет доставил в прифронтовые зоны более шести тысяч тонн гуманитарной помощи, взял под свое крыло ветеранов специальной военной операции и их семьи. Юлия Александровна не только общественный деятель, но и мама шестерых детей. Один из сыновей – участник специальной военной операции. Безусловно, вызывает огромное уважение, что она отдает столько времени и сил общественной и правозащитной работе», – сказал президент.

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