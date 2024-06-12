Путин назвал опору для бойцов СВО

Сплоченность российского народа, патриотизм и ответственность за судьбу Родины являются опорой для участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за прошлый год.

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Путин отметил, что сейчас Россия переживает непростое время, но патриотизм и ответственность за судьбу Родины вновь объединили народ, передает ТАСС.

«Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции», – указал он.



«Вся наша страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», – добавил президент, отметив, что традициям сплоченности, работы ради общего блага верны и выдающиеся граждане России, которым в ходе церемонии будут вручены награды.



В среду в Кремле проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.