Захарова объяснила значение патриотизма и русского характера

Патриотизм, в том числе, означает преданность делу и профессии, которую человек выбрал. Об этом, объясняя значение патриотизма и русского характера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своим мнением она поделилась в Первого канала.

«Я бы еще добавила, понимание, что ты это делаешь не только для себя, но, что это часть дела большой страны, большого народа», — сказала она.



Пресс-секретарь министра иностранных дел, отвечая на вопрос о русском характере, сказала, что с ним соотносятся такие слова, как «залихватский», «с удалью», «где-то, наверное, бесшабашный».

В среду, 12 июня, в стране отмечается День России. Он объявлен выходным для тех, кто работает по пятидневному графику.