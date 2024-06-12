В МИД России прокомментировали сообщения грузинских СМИ о возможном возобновлении дипломатических отношений с Грузией. В ведомстве назвали публикации «утками», пишет РИА «Новости».

Накануне грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» сообщил, что правительства России и Грузии якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинской дипмиссии в Москве.

«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — отметили в МИД.



Напомним, что грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008-го признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.