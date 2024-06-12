Владимир Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений и упразднил одно старое. Новая структура утверждена после подписания главой государства соответствующего указа.

Теперь в составе администрации появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК.

При этом российский лидер упразднил ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

Кроме того, в указе сказано, что из состава администрации президента РФ будет исключена должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Также, по информации документа, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов и заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Вахруков стали начальниками управления Кремля.

Ранее Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии РФ и ее коллегии, а также состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами.

Путин уволил помощника секретаря Совбеза

Так, в Военно-промышленную комиссию были включены новые глава Минпромторга Антон Алиханов, министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин. Также были актуализированы должности первого вице-премьера Дениса Мантурова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина. Из состава ВПК исключили Николая Патрушева, который стал занимать должность помощника главы государства.

В составе комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами председателем стал сам Владимир Путин, его заместители – Денис Мантуров и Сергей Шойгу.