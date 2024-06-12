Постоянный представитель Крыма при президенте России и вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что прошедшие выборы в Европарламент показали тенденцию разделения Германии на два политических лагеря. Его слова приводит РИА Новости.

Мурадов считает, что по итогам выборов в Европейский парламент Германия приобрела очертания ГДР и ФРГ. В стране пока нет пограничных столбов, но есть политическое размежевание среди населения, указал политик.

Он напомнил, что в Восточной Германии убедительную победу одержала "Альтернатива для Германии", а также хороший результат получила партия "Союз Сары Вагенкнехт". Оба политических объединения выступают против эскалации конфликта на Украине, в то время как на западе страны сильны партии, которые хотят, чтобы "натовские ракеты падали на жителей России", подчеркнул Мурадов.

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Подобное развитие событий делает актуальным предложение немецкой общины Крыма о денонсации Россией договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", что вернуло бы Германию в состояние разделенных государств ФРГ и ГДР, заявил постпред.

Согласно результатам выборов в Европарламент в Германии, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, "Альтернатива для Германии" заняла второе место, а партия СДПГ Олафа Шольца показала худший результат в истории.