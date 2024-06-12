В Крыму национализировали активы победительницы «Евровидения»

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова), победительницы «Евровидения – 2016», сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».



По его словам, певица объявлена в розыск за распространение фейков о ВС России, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Константинов отметил, что активы Джамалы попали под национализацию в рамках решения, которым в список подлежащего национализации имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно включено более 110 объектов.

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Ранее Константинов сообщил, что в бюджет Крыма от продажи активов украинских олигархов поступило более 2,1 млрд рублей.