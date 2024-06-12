Медведев опубликовал карту России с включенной в ее границы Украиной

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России.

Анимированная открытка, размещенная политиком, представляет собой разворачивающуюся карту РФ. Ее границы постепенно заполняют цвета развевающегося российского флага. Триколор начинает окрашивать территорию России с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ.

Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают и территорию современной Украины - причем не только восточные ее области (Сумскую, Харьковскую, Полтавскую), но также и Киев, и западные регионы (Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и другие области).

Медведев в своих публикациях часто указывает на потерю Украиной своей государственности и называет ее "бывшей Украиной" или "страной 404" - по распространенной ошибке при загрузке интернет-сайтов, когда конкретная страница удалена и не может быть загружена.