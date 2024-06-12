Матвиенко назвала Россию альтернативой Западу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что Россия остается одной из немногих стран, кто демонстрирует "альтернативу тупиковому пути Запада".

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"Сейчас, когда мир вошел в новый этап не только технологического, социально-экономического, но и цивилизационного развития, действительно определяется будущее человечества. Я не преувеличиваю. Мир на распутье. Происходящее в культурной, духовной жизни Запада не оставляет сомнений в том, что он дрейфует в сторону "освобождения" человека от всего, что делало и делает его именно человеком, то есть личностью, существом думающим, чувствующим, творящим, созидающим, а не только потребляющим", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда, приурочив пост ко Дню России.



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По мнению спикера верхней палаты парламента, именно Россия наиболее активно и последовательно "противостоит линии на расчеловечивание, ведет битву за сохранение цивилизации". Матвиенко подчеркнула, что в основе этой битвы - базовые ценности гуманизма: благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья.

"То, что Достоевский характеризовал как присущий русскому народу инстинкт общечеловечности", - добавила она.



По оценке Валентины Матвиенко, Россия успешно решает задачи, значимые для всего международного сообщества, человечества в целом.