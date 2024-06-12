Квартиру семьи соратника Зеленского национализировали в Крыму

Расположенная в поселке Ливадия на южном берегу Крыма квартира семьи украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, соратника президента Украины Владимира Зеленского, национализирована. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

— Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника, — рассказал он.



По словам Константинова, ранее в Ливадии также была национализирована квартира Зеленского.

Глава крымского парламента заключил, что работа по выявлению объектов лиц, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжится, передает РИА Новости.

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В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило свыше 2,1 миллиарда рублей.

Ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет свыше 14 триллионов рублей, сообщил ранее Константинов. В начале марта стало известно, что власти Крымского полуострова хотят взыскать с Украины более трех триллионов 156 миллиардов рублей из-за энергоблокады.

Тем временем Киев арестовывает российские активы. Так, начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель рассказал, что украинская полиция арестовала активы, связанные с Россией, на 38 миллиардов гривен (порядка одного миллиарда долларов).