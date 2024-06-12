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Небензя призвал пересмотреть бессрочный режим санкций СБ ООН в отношении КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть.

Небензя призвал пересмотреть бессрочный режим санкций СБ ООН в отношении КНДР
© РИА Новости
«Подтверждаем свою позицию о том, что бессрочный санкционный режим Совета Безопасности в отношении КНДР необходимо пересмотреть», — приводит РИА Новости его слова на заседании СБ ООН.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.

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