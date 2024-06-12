Небензя призвал пересмотреть бессрочный режим санкций СБ ООН в отношении КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть.

«Подтверждаем свою позицию о том, что бессрочный санкционный режим Совета Безопасности в отношении КНДР необходимо пересмотреть», — приводит РИА Новости его слова на заседании СБ ООН.



Ранее глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.