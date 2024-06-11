Посол РФ назвал «возмутительным» решение США по поставкам оружия «Азову»*

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал «возмутительным» решение США на передачу оружия украинскому батальону «Азов»*. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Антонова, Россия выступает против «разделения преступников на хороших и плохих». Он также добавил, что позиция Москвы предполагает «наказание для ублюдков без родины».

«Напомним администрации старую русскую поговорку: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Нынешняя ситуация, в том числе вокруг возможного возобновления "накачки" оружием неонацистов из "Азова"*, не может не напоминать о плачевном опыте США на Ближнем Востоке», — заявил он.



Ранее в СМИ появилась информация, что США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.