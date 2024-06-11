Путин включил Белоусова в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова, назначенного на этот пост 14 мая, в число постоянных членов Совета безопасности РФ. Об этом пишет ТАСС.

Документ опубликован.

«Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, включив в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве постоянного члена этого совета Белоусова А. Р. — министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.



СМИ: Белоусов надел военную форму на совещание Путина с членами Совбеза

Напомним, что 3 июня Белоусов присутствовал на заседании Совбеза, которое Владимир Путин проводил по видеосвязи.

Министр был в военной форме с серебряным шитьем на погонах.