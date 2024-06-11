Конфликт на Украине завершится за считанные недели, если Запад прекратит вооружать «террористическую ячейку Владимира Зеленского». Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Она напомнил, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц сравнил предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии с «растением», которое следует «поливать», чтобы расцвел «сад». Комментируя это, Слуцкий выразил уверенность, что «никакого цветущего сада» из конференции не «вырастет, поскольку она априори не про мир». По его мнению, Западу конфликт на Украине нужен только в качестве антироссийского плацдарма и чтобы получить полезные ископаемые, которые есть на ее территории.

«Завершение конфликта может наступить буквально в считанные недели, если Запад прекратит вооружать террористическую ячейку Зеленского, присвоившего себе власть на Украине. А переговоры обязательно будут — после нашей победы и на условиях России», — добавил Слуцкий.



Напомним, что саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На нем будет обсуждаться «формула мира» Владимира Зеленского. Он пообещал передать России наработки после саммита. Москву на него не приглашали. Также в конференции не примут участия Бразилия и ЮАР. На данный момент известно об около 80 странах-участниках.