Глава комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что США будут нести ответственность за преступления украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США сняли запрет на передачу американского оружия «Азову»*. Как отмечала газета, в течение примерно десяти лет батальону было запрещено использовать оружие США, так как основатели и члены «Азова»* придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвиняли батальон в гуманитарных нарушениях.

По данным The Washington Post, недавно Госдепартамент США провел проверку «Азова»* и решил, что права человека батальон больше не нарушает. Рогов объяснил снятие запрета попыткой администрации Джо Байдена «ухватиться за любую возможность навредить России». По мнению Рогова, власти США стали «как минимум спонсором нацизма».

«США берут на себя политическую и юридическую ответственность за преступления нацистов», - подчеркнул Рогов.



* Запрещенная в России террористическая организация.