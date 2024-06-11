В ГД напомнили Байдену, как СССР спас американцев во время Второй мировой

Американский президент Джо Байден, вероятно, забыл, как Красная армия спасла США от разгрома в Арденнах в ходе Второй мировой войны, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий напомнил, что до высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944-го Москва сражалась с гитлеровцами практически в одиночку.

Без русофобских выпадов Байдена трудно представить. Как-то даже странно упрекать его в том, что он забыл про решающий вклад Красной Армии в победу над фашизмом. Забыл, что вплоть до операции «Оверлорд» Советский Союз почти в одиночку сражался с гитлеровским рейхом. Даже после десанта союзников в Сицилии в июле 1943-го, на Восточном фронте воевали 188 дивизий вермахта, а в Италии всего 16, — заявил Миронов.



При этом он отметил, что действия США во Франции изменили соотношение сил, но Москве «пришлось выручать англо-американцев», начав на восемь дней раньше Висло-Одерскую операцию. Миронов подчеркнул, что не стоит недооценивать значение Второго фронта, но «его открытие оплачено кровью советских воинов».

«День Д» изменил соотношение сил, но и тогда СССР выручил англо-американцев, разгромленных немцами в Арденнах, начав на восемь дней раньше Висло-Одерскую операцию. Не будем недооценивать значение Второго фронта, но его открытие лишь приблизило освобождение Европы, которое было сполна оплачено кровью наших воинов, о чем западные политики сегодня стараются позабыть, — подытожил Миронов.



Ранее в Сети появилось видео с Байденом, который пытается сесть на несуществующий стул. На опубликованных кадрах кажется, что президент США потерялся в пространстве, но на трансляции видно: стул на месте. Судя по всему, американский лидер захотел сесть, но услышал обращение диктора и поэтому замер.