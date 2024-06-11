Песков объяснил законность ударов ВС России по украинским электросетям

Электросети Украины в отдельных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это делает их законной целью для Вооруженных сил России. При этом представитель Кремля отметил, что предметно с этим вопросом лучше обратиться к Министерству обороны, передает ТАСС.

Безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, — заявил Песков.



Ранее член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции. По его словам, ограничение потребления станет частью жизни страны.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что вся энергетическая инфраструктура Харькова была уничтожена еще в марте текущего года. По его словам, ситуация с электроэнергией в городе остается крайне напряженной.

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Градоначальник отметил, что после уничтожения всей энергоинфраструктуры город «живет по графикам отключения электроэнергии». По его словам, у большинства харьковчан отсутствует электричество примерно по четыре часа в сутки.