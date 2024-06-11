Названа сумма доходов от замороженных активов РФ, которую получит Украина

Еврокомиссия намерена предоставить Украине в июле €1,5 млрд доходов от реинвестирования активов РФ. С таким заявлением выступила действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

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По словам фон дер Ляйен, 90% этой суммы пойдет на оружие. В мае она отмечала, что странам Евросоюза удалось договориться об экспроприации доходов от замороженных российских активов для закупки на них оружия украинской стороне.

О том, что Украина может в июле получить первый транш из прибыли с заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюза его удастся согласовать, сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет примерно о €190 млрд, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear после начала Россией военной операции на Украине. В этом депозитарии хранится основная часть активов ЦБ, заблокированных на Западе.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что активы, которые были переданы в казну по решениям судов, планируют реализовывать.