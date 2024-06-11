Партия президента Франции Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции и поддержку среди французов, о чем говорят итоги выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков. Lenta.ru

Представитель Кремля призвал дождаться выборов во Франции, но отметил, что Россия видит определенные тенденции. Газета.Ru

«Выборы еще не состоялись. Да, партия Макрона набрала более, чем в два раза меньше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что французам что-то не нравится», — заявил Песков. Ura.Ru