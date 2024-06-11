В Кремле крайне негативно относятся к снятию США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что внезапная смена позиции по этому вопросу говорит о том, что Белый дом ничем не гнушается в стремлении подавить РФ.

«Речь идет об ультранационалистах, ультранационалистических вооруженных подразделениях», — подчеркнул Песков.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщила, что администрация президента разрешила передавать вооружения «Азову»*. Там заявили, что отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет оказывать военную помощь иностранным подразделениям, уличенным в нарушении прав человека. В публикации утверждается, что у американских властей «нет доказательств» подобных нарушений со стороны нацбата.

* запрещенная в России террористическая организация