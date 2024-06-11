Песков рассказал, какими самолетами пользуется Путин

Президент РФ Владимир Путин пользуется надежной отечественной авиатехникой. В этом заверил журналистов на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима.

"Президент России пользуется отечественной авиатехникой, это очень надежная авиатехника", - заверил представитель Кремля и подчеркнул, что самолеты и вертолеты "подвергаются специальному обслуживанию".

"Любая техника в нашей стране <…> также обслуживается на должном уровне, - добавил Песков. - На этот счет существуют очень жесткие стандарты, которые, конечно, неукоснительно соблюдаются".

