Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, который произошел в марте. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК. Вечерняя Москва

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», - сказал он. ТАСС

Бортников 24 мая заявил, что заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стремились нанести ущерб отношениям государств СНГ. RT на русском