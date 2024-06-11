Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Санду-рейхом" действия пограничников в Кишиневе, которые надрывают паспорта "неблагонадежных" сограждан.

Дипломат обратила внимание, что "пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными".

"Санду-рейх", - написала дипломат в Telegram-канале.



Ранее депутат парламента Молдавии, член блока Марина Таубер сообщила, что молдавские правоохранители более четырех часов удерживали в аэропорту Кишинева группу делегатов съезда политического блока "Победа", которые возвращались из Москвы.