Лавров: действия Запада все чаще идут вразрез с Уставом ООН

Лавров заявил, что действия Запада все чаще идут вразрез с Уставом ООН
Действия западных стран все чаще не соответствуют принципам Устава ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) "БРИКС плюс".
"На передний план выходит задача укрепления международной правовой основы и коллективных начал при принятии решений по глобальным вопросам. Только тогда эти решения будут обладать эффективностью и легитимностью, - сказал он. - Именно такой принцип заложен в уставе ООН, но, к сожалению, решения, которые принимаются коллективным Западом, особенно в сфере экономики, финансов, торговли все чаще не соответствуют базовым принципам устава ООН".
Лавров отметил, что у государств БРИКС во многом созвучны подходы к вопросам реформирования системы многосторонних институтов, включая ООН и ее Совет Безопасности, а также к вопросам постпандемийного восстановления мировой экономики, достижения целей устойчивого развития, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН.
"Рассчитываю, что сегодня мы сможем обсудить все эти вопросы", - добавил министр.