Лавров: действия Запада все чаще идут вразрез с Уставом ООН

Действия западных стран все чаще не соответствуют принципам Устава ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) "БРИКС плюс".

©

"На передний план выходит задача укрепления международной правовой основы и коллективных начал при принятии решений по глобальным вопросам. Только тогда эти решения будут обладать эффективностью и легитимностью, - сказал он. - Именно такой принцип заложен в уставе ООН, но, к сожалению, решения, которые принимаются коллективным Западом, особенно в сфере экономики, финансов, торговли все чаще не соответствуют базовым принципам устава ООН".



Лавров отметил, что у государств БРИКС во многом созвучны подходы к вопросам реформирования системы многосторонних институтов, включая ООН и ее Совет Безопасности, а также к вопросам постпандемийного восстановления мировой экономики, достижения целей устойчивого развития, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН.