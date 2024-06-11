Рябков оценил перспективы изменения ядерной доктрины России

Действия США и их союзников ставят вопрос о приведении документов в сфере ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Рябков на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

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Журналисты спросили у Рябкова, каких пунктов могут коснуться возможные изменения в основе госполитики в области ядерного сдерживания. Замглавы МИД ответил, что может лишь отметить «тенденцию к дальнейшему осложнению» обстановки.

«Те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — сказал Рябков.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не бряцает» ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Вместе с тем при необходимости власти могут изменить ядерную доктрину страны.