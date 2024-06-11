МИД объяснил приостановку работы над договором о сотрудничестве с Ираном

Работа над всеобъемлющим соглашением России и Ирана пока приостановилась в связи с подготовкой Тегерана к выборам президента страны. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов. ТАСС

«Внесли с учетом последних поправок Ирана, которые поступили в начале 2024 года свои контрпредложения, они на иранской стороне. Но так как иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки», — сказал он. Газета.Ru

По словам дипломата, решение о подписании договора «никогда не утрачивало своей силы». Российская газета