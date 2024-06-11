Слова актрисы Яны Трояновой* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) о якобы заслуженных призывах к убийству русских детей похожи на пьяный бред душевнобольного человека, рассказал NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, артистка больше запомнилась ролями маргинальных личностей.

Вряд ли нужно слушать слова актрисы, запомнившейся по ролям достаточно маргинальных личностей. Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека. Троянова — обычная маразматичка, которая несет пьяный бред на большую аудиторию. На таких ненужно обращать никакого внимания, — считает Гибатдинов.



Ранее Троянова заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских, в том числе, детей. По ее словам, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. Телеведущая уверена, что каждый русский заслуживает, когда ему кричат в лицо, что представителей его национальности надо убить. По ее словам, выражение «хороший русский — мертвый русский» в какой-то степени верно.

Яна Троянова* сочла справедливым тезис «хороший русский — мертвый русский»

До этого Троянова заявила, что Россия также «виновна» в ее алкоголизме, поэтому у нее множество претензий к родной стране. Она назвала РФ страной, в которой «бушует алкоголизм и домашнее насилие». Троянова вместе с тем подчеркнула, что не простит блогера Анастасию Ивлееву и других российских публичных персон за то, что они поддерживают президента Владимира Путина.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы отказал Трояновой в просьбе исключить ее из реестра иностранных агентов. Троянову признали иноагентом в ноябре 2023 года. Актриса покинула РФ спустя восемь месяцев после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время Троянова проживает во Франции.