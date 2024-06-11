ТАСС: талибы* готовы обсуждать с Россией безопасность и играть в футбол

Исполняющий обязанности министра труда Афганистана Абдул Ханан Умари заявил, что талибы* (движение «Талибан»* запрещено в РФ) открыты к диалогу с Россией в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, а также хотят налаживать с РФ прямое авиасообщение и играть в футбол. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Ранее МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключить из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что после ухода США в Афганистане осталось столько проблем, что это похоже на минные поля, которые необходимо разминировать. Она подчеркнула, что работа по выстраиванию отношений с талибами* ведется именно для этого.

«Мы ждем с нетерпением этого решения. Мы очень ценим это и приветствуем такое намерение, это будет движение вперед для Афганистана», - так прокомментировал эти планы Умари.



Россия и Афганистан также могут сотрудничать в вопросе поставок нефтепродуктов и обеспечения продовольственной безопасности. Умари выразил уверенность что связи Афганистана с РФ будут расширяться.

На вопрос, может ли Афганистан гарантировать соседним странам, что с его территории больше не будет исходить угроза терроризма, Умари ответил, что в стране сейчас «все стабильно». Он заявил, что в Кабуле хотели бы расширения связей в РФ в том числе и в области безопасности.

И.о. министра также упомянул желание Афганистана наладить прямое авиасообщение и напомнил, что в Афганистане есть футбольная команда, которая «хорошо играет и участвует в турнире в Азии». Умари подчеркнул, что в Афганистане с нетерпением ждут футбольного турнира с РФ и также хотели бы принять участие в Играх дружбы в России.

*движение запрещено в РФ.