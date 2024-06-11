Москалькова предложила наказывать иностранцев за русофобию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с предложением привлекать иностранцев за русофобию как за экстремизм, а также усилить наказания за такие высказывания. Об этом со ссылкой на доклад омбудсмена пишет РИА Новости.

© РИА Новости

По ее словам, в настоящее время западный мир захватила «беспрецедентная русофобия» и примеров ее, которые «не находят ни малейшего порицания со стороны международного сообщества», достаточно.

«В данной связи заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния», - отмечается в докладе.



Омбудсмен напомнила случаи с Международным олимпийским комитетом (МОК), который призвал игнорировать Игры дружбы в РФ, и запрет символики России на Олимпийских играх 2024 года.

В Госдуме назвали русофобией идею Эстонии признать РПЦ террористической организацией

Ранее МОК призвал страны отказаться от участия в Играх дружбы. Директор департамента комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод призывал «проявлять осторожность» в отношении соревнований.

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя состязания по 33 летним видам спорта. Призовой фонд составит 4,6 млрд рублей.