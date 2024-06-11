Россия решила внести вклад в обеспечение мира в Корее

Москва готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева.

По его словам, этому способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с Северной Кореей. При этом между РФ и Южной Кореей нет неразрешимых политических проблем. Кроме того, сохраняется потенциал для взаимовыгодной кооперации. При этом отмечается, что обстановка в регионе встала на «путь эскалации и противостояния».

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Зиновьев указал, что российские власти исходит из того, что ключ к решению существующих на Корейском полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, укреплению доверия, выработке системных характеристик безопасности с учётом озабоченностей всех вовлечённых сторон. Россия намерена далее противостоять попыткам подорвать мир и безопасность на глобальном и региональном уровне, защищать равноправие стран, фундаментальные нормы международного права, работая и развивая сотрудничество с партнерами в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и других форматах, которые построены на «справедливых» демократических принципах.

Также Москва заинтересована в выстраивании отвечающей этим принципам системы международных отношений с опорой на центральную роль ООН на основе уважения интересов всех участников мирового общения, невмешательства во внутренние дела и цивилизационного многообразия. Данный принцип относится и к развитию двухсторонних отношений с Республикой Корея. Как напомнил посол, в июле 2024 года исполняется 140 лет со дня подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей.

«Наши страны и народы объединяют общая история, включая совместную борьбу за независимость Кореи, в ходе которой отдали в своей жизни тысячи наших солдат и офицеров», — указал дипломат.



Он отметил и интерес в Южной Корее к русской литературе, искусству и культуре и выразил уверенность, что продолжение двустороннего диалога и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и корейского народов.