Чекунков: Россия и Китай всегда будут обеспечивать безопасность Арктики

РФ и КНР всегда будут обеспечивать безопасность Арктики, противодействовать попыткам милитаризации этого региона. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью газете Global Times.

"Я уверен, что РФ, как и КНР, всегда будет выступать за мирные отношения в Арктике, чтобы противостоять милитаризации, - сообщил Чекунков. - В то же время мы сильны в Арктике. Мы всегда будем обеспечивать безопасность Арктики".



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По словам министра, попытки политизировать сотрудничество в указанном регионе, в одностороннем порядке оказывать на него геополитическое давление "вредит всему человечеству". "Мы не позволим никаким противоборствующим или противоправным силам милитаризировать Арктику или ставить под угрозу ее безопасность", - подчеркнул он.

Чекунков добавил, что попытки некоторых западных стран истолковать российско-китайское сотрудничество в Арктике как "угрозу" и "новый фронт в соперничестве между великими державами" свидетельствует о "близорукости" Запада, в частности США и НАТО.