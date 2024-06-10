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Посол РФ в Вашингтоне: кровь людей на Украине — котировка сырья для США

Посол РФ в Вашингтоне: кровь людей на Украине — котировка сырья для США
© Пресс-служба Посольства России в США

Для США кровь тысяч людей на Украине является котировкой стоимости сырья и шансом насытить контрактами собственный ВПК. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

Он указал, что слова американских законодателей о ценности «ресурсов на Украине» отражают «настоящую экономику конфликта для Америки» и суть неоколониального подхода США, а также свидетельствуют о стремлении сохранить для компаний США возможность пользоваться ресурсами «марионеточной республики».

«Кровь тысяч людей есть котировка за банальное сырье для аккумуляторов. А также — шанс насытить контрактами свой ВПК», — отметил Антонов.

По его мнению, стоит речи зайти о «триллионах долларов и Вашингтон принесет в жертву всех украинцев».

Ранее в США признали причастность к «засадам» на российские военные самолеты.

Политика
Анатолий Антонов