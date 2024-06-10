МИД РФ заявил, что выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений
Выборы в Европарламент прошли в условиях жестких ограничений и отсутствия честной конкурентной борьбы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам выборов в Европарламент.
По ее словам, на выборах в Европарламент политические силы, выступающие против бездумной конфронтации с РФ, подвергались прямому давлению и травле.
Как отметила Захарова, "идеологическая база" для поддержки основанного на русофобии саморазрушительного курса Европейского союза по итогам выборов в Европарламенте сохранена.
"По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена "идеологическая база" для дальнейшей поддержки нынешнего основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС", - указала дипломат.
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Она добавила, что конфронтационная позиция Европарламента по отношению к России деградировала до беспрецедентного уровня враждебности.
"На протяжении последних лет конфронтационная позиция ЕП по отношению к нашей стране деградировала до беспрецедентного уровня враждебности. Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя "российской оппозицией", и даже экстремистов и террористов", - указала дипломат.