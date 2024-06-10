Осужденные граждане, отбывающие наказание в колониях, должны содержаться в нормальных, человеческих условиях, заявил на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства призвал не забывать о необходимости материальных вложений.

О материальных [вложениях] тоже на надо забывать. Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях, — заявил Путин.



В ходе встречи Москалькова рассказала президенту о большом числе обращений, связанных с условием содержания осужденных в колониях. Омбудсмен отметила, что многие колонии в России были отремонтированы. Однако по-прежнему есть учреждения, требующие как материальных вложений, так и «вложений души и творческого подхода».

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил о планах президента России провести встречу с участниками специальной операции на Украине, занимающимися подготовкой кадрового резерва в рамках программы «Время героев». Она состоится на следующей неделе. Кроме того, Путин встретится с международными командами, учеными — получателями мегагрантов.