В Госдуме призвали отправить в отставку министра из российского региона

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала отправить в отставку министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова. Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале.

Причиной тому стал Оренбурге. Министр отметил, что строить школу на 400 человек в данном районе нецелесообразно, так как присутствует необходимость возводить учебные учреждения на 1000 учеников и больше на других территориях.

При этом в населенном пункте есть выделенный участок для строительства школы.

«Я тоже хочу, чтобы мы строили много школ и детских садов там, где они нужны, чтобы мы отремонтировали все наши школы. Это объективная позиция. У министра образования может быть любая фамилия, но количество денег от этого не прибавится», — пояснил глава регионального ведомства.



Он также отметил, что на данный момент в министерстве находятся на очереди пять школ вместимостью 1000 человек.

В свою очередь Останина обратилась к главе Оренбургской области Денису Паслеру.

«Денис Владимирович Паслер! Не подводите президента — отправьте в отставку министра образования Оренбуржья Алексея Пахомова. А в поселок Ростошинские Пруды направьте два школьных автобуса, пока не решите вопрос со строительством новой школы. Я знаю — вы можете это сделать!» — написала парламентарий.



За последний месяц главы нескольких городов сообщили об отставке. Сначала стало известно, что свой пост покинул мэр Сочи Алексей Копайгородский. Решение об этом поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Впоследствии об отставке сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он объяснил такое решение переходом на новую работу. Кроме того, свой пост покинул руководитель Иваново Владимир Шарыпов.