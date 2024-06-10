Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ Армении выплатить взнос в бюджет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), допустив, что в обозримой перспективе страна будет исключена из состава организации.

В МИД России ранее заявили, что бюджет ОДКБ нуждается в корректировке с учетом отказа Армении платить взнос. В ведомстве добавили, что соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности прорабатывается в настоящее время. В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет финансировать ОДКБ. По ее словам, Ереван также не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год. Комментируя это решение, в МИД РФ заметили, что, Москва в любом случае исходит из того, что «у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами».

Армения уже давно взяла четкую линию на дискредитацию ОДКБ как организации и на выход из нее. При этом в Армении ОДКБ обвиняют в том, что, дескать, организация не спасла ее, кода у нее был вооруженный конфликт с Азербайджаном. Так что удивляться тому, что Армения не учувствует ни в каких заседаниях ОДКБ, блокируя свое участие под разными предлогами, или отказывается от взноса, вообще не стоит. В последнее время мы регулярно видим обвинительные заявления различных армянских чиновников, которые во время поездок в Америку или в Европу в своих выступлениях просто дискредитируют Россию и ОДКБ. Более того, в Армении недавно заявили, что там не видят никакого формата участия страны в организации. Но вместе с тем Ереван очень хочет быть частью ЕврАзЭС [Евразийского экономического сообщества], поскольку это «вкусно». Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт выразил мнение, что страны-партеры по ОДКБ на фоне действий Армении должны аннулировать существующие с ней договоренности и исключить страну из организации.

«Вероятно, сейчас Армения имеет возможность получать по линии ОДКБ общие разведданные и так далее. Но при этом армянскую армию перестраивают под стандарты НАТО, ее начали тренировать американские и французские инструктора, так что об участии страны в ОДКБ нужно серьезно задуматься», - отметил эксперт.



Россия вносит наибольший вклад в деятельность ОДКБ, подчеркнул специалист.

«И, насколько я знаю, Российская Федерация уже устает наблюдать за происходящим в Армении, в последнее время усиливается жесткость риторики МИД РФ и ряда российских политиков. Так что вполне вероятно, что на очередном саммите или заседании Москва поставит вопрос об исключении Армении из организации в силу дискредитирующих действий этой страны по отношению к странам-участникам ОДКБ», - заключил Михайлов.



В России ранее заявили о дрейфе властей Армении «в другую сторону».