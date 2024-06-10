На пост губернатора Петербурга подали заявления 18 кандидатов

Документы для участия в губернаторских выборах в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представили 18 кандидатов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин.

© ФедералПресс / Татьяна Буторина

«Восемь – выдвинуты избирательными объединениями. Десять – выдвинулись в порядке самовыдвижения», – отметил Максим Мейксин.



Он также отметил, что документы для регистрации кандидата на должность градоначальника будут приниматься городской избирательной комиссией с 19 июня и до 18:00 30 июня 2024 года.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября 2024 года. 16 мая стало известно, что от партии «Родина» за пост главы города поборется предпринимательница Мария Михайлова.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Путин поддержал кандидатуру Беглова на пост губернатора Петербурга.

Фото: ФедералПресс / Татьяна Буторина