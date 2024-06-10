Песков одним словом описал текущую рабочую неделю у Путина

Эта неделя будет у президента России Владимира Путина чрезвычайно насыщеной новостями, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он уточнил, что из-за ПМЭФ насыщенной у российского лидера была и предыдущая неделя.

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Прошлая неделя была чрезвычайно насыщена новостями со стороны главы государства: участие в Петербургском [международном экономическом] форуме, мероприятия на полях, вы были тому свидетелями. Эта неделя тоже будет достаточно насыщенной по содержанию, — заявил Песков.



Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин может посетить КНДР и Вьетнам в ближайшие недели. По данным СМИ, российский лидер может посетить Вьетнам в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР». В Кремле пока не подтвердили информацию о возможном зарубежном турне главы государства.

До этого сообщалось, что Путин планирует встретиться на этой неделе с участниками специальной военной операции на Украине, которые также занимаются подготовкой кадрового резерва в рамках программы «Время героев». Кроме того, российский лидер планирует провести встречи с международными командами, учеными — получателями мегагрантов.