Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после результатов выборов в Европарламент (ЕП) канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы уйти в отставку. Газета.Ru

«Ну-ну, никем не уважаемые Макрон и Шольц, вы видели результаты выборов в парламент ЕС? Они являются отражением вашей неумелой политики поддержки бандеровских властей на Украине. Пора на пенсию. На свалку истории»», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ura.Ru

Он добавил, что политика европейских государств проводится «за счет собственных граждан». Оба этих лидера, по мнению Медведева, также следуют недальновидной экономической и миграционной стратегии. ТАСС