Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги выборов в Европарламент. Как сообщает РИА Новости, он отметил рост популярности правых партий в Европе.

По словам Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за выборами. Хотя ситуация еще и требует анализа, растущая поддержка правых партий «видна невооруженным глазом».

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«Пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки», — сказал пресс-секретарь.



Напомним, что с 6 по 9 июня прошли выборы в Европейский парламент. Голосование состоялось во всех 27 странах Европейского союза. Его результаты определят политику ЕС на следующие пять лет.

Во Франции правая партия «Национальное объединение» по итогам выборов набрала 31,37% голосов, опередив коалицию президента Эммануэля Макрона «Возрождение» более чем в два раза. В Германии, по предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4%. Она уступила блоку ХДС/ХСС, а также ультраправой «Альтернативе для Германии».