Кремль не сожалеет о приглашении представителей СМИ из недружественных стран в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). News.ru

«С такой точкой зрения не согласны», - подчеркнул он, комментируя мнение о том, что не следовало вести диалог с представителями СМИ из недружественных стран, которые могли исказить услышанное на встрече. ТАСС

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад видит перспективы площадки ПМЭФ и свой интерес в участии в ее работе. По словам Захаровой, ПМЭФ посетили участники из Канады, США и стран Европы. Газета.Ru