В Кремле оценили политический ход Макрона

Глава Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил о новых выборах. В связи с этим сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Россия не комментирует эту ситуацию и не лезет в дела других стран.

«Это внутренне дело французской республики и мы не хотели бы вмешиваться. Вопреки широко распространенной в Европе и в Америке клевете мы не вмешиваемся в дела других страны», — заявил Песков во время общения с журналистами.



Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков добавил, что это таже не является инновацией в политических технологиях. До Макрона такие же ходы делали и другие лидеры стран.